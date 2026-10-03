امتد الجدل الكبير الذي تسبب به الخلاف بين قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ومدربه جورجي جيسوس خلال معسكر كوبنهاغن، بشكل صاخب إلى شوارع العاصمة البرتغالية.

سبب الأزمة

وتوترت العلاقة بين رونالدو وجيسوس، بسبب جلوس «الدون» على مقاعد البدلاء خلال مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، الأحد الماضي.

ورغم محاولات التهدئة، أعلن رونالدو مغادرة معسكر البرتغال في الدنمارك، (الثلاثاء) الماضي، وذلك بعد ساعات قليلة من مؤتمر جيسوس، الذي أكد خلاله أنه لن يغير قناعاته الفنية، حتى لو كان ذلك من أجل قائد المنتخب.

3 لافتات ضخمة في لشبونة

وفي صباح (الجمعة)، استيقظت العاصمة البرتغالية لشبونة على ثلاث لافتات ضخمة في مواقع بارزة، تعكس حالة الاستياء والانقسام التي أثارتها القضية بين الجماهير، بحسب ما نقلته صحيفة «أبولا» البرتغالية.

وجمعت الرسائل بين تعبير واضح عن الامتنان لقائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهجوم مباشر على طريقة تعامل المدرب جورجي جيسوس مع الموقف.

دعم لرونالدو وانتقاد لجيسوس

ووضعت لافتتان إحداهما بالقرب من مطار هومبرتو ديلغادو، والأخرى بالقرب من ملعب النور معقل نادي بنفيكا، أما اللافتة الثالثة، فوُضعت بالقرب من «مدينة كرة القدم» في كاشياس، مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ومركز تجمع المنتخب البرتغالي.

وجاء في إحدى اللافتات بأحرف كبيرة: «شكراً كريستيانو رونالدو على كل ما فعلته من أجل البرتغال، شكراً أيها القائد!».

كما تضمنت رسالة أخرى: «لم يكن جيسوس على قدر المسؤولية بسبب افتقاره للحساسية في التعامل مع كريستيانو رونالدو وغروره المفرط».

إزالة لافتة بالقرب من مقر الاتحاد

لكن اللافتة التي وُضعت بالقرب من مقر الاتحاد البرتغالي لم تستمر طويلاً، إذ تمت إزالتها بعد ساعات قليلة من اكتشافها، بحجة عدم حصولها على الترخيص اللازم، وذلك بعد تجمع عدد من الأشخاص ووسائل الإعلام في الموقع.