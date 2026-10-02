فتح الهدف الأول للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، الباب أمام مرحلة جديدة في مشواره مع برشلونة، بعدما عزز ظهوره الدولي من حضوره في حسابات الفريق الكتالوني، وسط خطة لمنحه دورًا أكبر مع الفريق الأول بصورة تدريجية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، يخطط برشلونة لإشراك حمزة عبد الكريم في نحو 10 إلى 15 مباراة مع الفريق الأول خلال الموسم الحالي، ضمن خطة تستهدف منحه الخبرة المطلوبة دون التعجل في تحميله مسؤوليات كبيرة في بداية مسيرته الاحترافية.

فليك يتمسك بالتدرج

وتأتي الخطة في أعقاب فترة إعداد لافتة للمهاجم المصري، الذي قدم مستويات جيدة قبل انطلاق الموسم، فيما حصل على دقائق محدودة مع بداية المنافسات الرسمية.

وكان المدرب هانسي فليك قد أكد في وقت سابق أن حمزة يستحق الحصول على فرصة، مشيرًا إلى تطوره المستمر في التدريبات وقدرته على تسجيل الأهداف، مع التأكيد على أن الدفع به يحتاج إلى التدرج واختيار التوقيت المناسب.

وسجل حمزة ظهوره الأول مع برشلونة في الدوري الإسباني خلال مواجهة رايو فاليكانو، عندما شارك في الدقائق الأخيرة، بعدما غاب عن أول مباراتين للفريق في المسابقة.

مشروع مهاجم رقم 9

وينظر برشلونة إلى حمزة باعتباره مشروعًا لمهاجم رقم 9 يمكن الاعتماد عليه مستقبلًا، في ظل ما أظهره من قدرات فنية وبدنية وتحركات هجومية خلال فترة الإعداد.

وتمنح مشاركته مع منتخب مصر فرصة إضافية لاكتساب خبرات مختلفة، خصوصًا مع خوض مباريات على المستوى الدولي والاحتكاك بمنافسات ذات طبيعة مختلفة عن أجواء الفريق الرديف أو مباريات الفئات السنية.

وفي الوقت ذاته، تشير التقارير الإسبانية إلى أن برشلونة يفضل إبقاء المهاجم المصري قريبًا من الفريق الأول بدلًا من الدفع نحو إعارته، بما يتيح للجهاز الفني متابعة تطوره والاستفادة من وجوده في تدريبات الفريق الأول.

10 إلى 15 مباراة

وكانت محدودية مشاركات حمزة في بداية الموسم قد أثارت تساؤلات، خصوصًا بعد ظهوره اللافت خلال فترة الإعداد، إلا أن التقارير الإسبانية ربطت ذلك برغبة الجهاز الفني في تجنيبه الضغوط المبكرة ومنحه الوقت الكافي للتأقلم مع متطلبات الفريق الأول.

كما أشارت تقارير سابقة نقلًا عن «سبورت» إلى اهتمام أندية أوروبية بمتابعة تطور اللاعب، في ظل وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

ومع ضغط المباريات وتعدد البطولات، تبدو أمام فليك مساحة أكبر لتطبيق سياسة التدرج، عبر منح حمزة دقائق محددة ثم زيادتها تدريجيًا، وفق مستواه وتطوره، لتتحول مشاركته مع منتخب مصر إلى دفعة جديدة في طريقه نحو تثبيت أقدامه مع الفريق الأول لبرشلونة.