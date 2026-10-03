أصيب مقيم، وتضرر مصلى داخل أحد المباني وعدد من المركبات، إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه منطقة عسير، بعد اعتراضه وتدميره.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني في محافظة أحد رفيدة باشرت، الجمعة، موقع سقوط الشظايا، التي أسفرت عن إصابة مقيم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب أضرار مادية لحقت بمصلى داخل مبنى وعدد من المركبات.

وأكد الدفاع المدني تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت فرق الدفاع المدني باشرت اليوم في مدينة نجران سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية على مدرسة، ما تسبب في أضرار مادية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات