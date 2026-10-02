برعاية أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، دشّن وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد الأحمري، فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان القصيدة الوطنية، الذي تنظمه جمعية أدبي جازان بمشاركة أكثر من 40 شاعراً وشاعرة من مختلف مناطق المملكة، احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

وتضمن حفل الافتتاح معرضاً فوتوغرافياً شارك فيه 25 مصوراً ومصورة، استعرض مسيرة البناء والتنمية وشواهد من الحضارة الوطنية، إلى جانب عروض فنية وقصائد وطنية.

وأوضح رئيس الجمعية حسن الصلهبي أن المهرجان يواصل تقديم القصيدة الوطنية ضمن برنامج شعري وثقافي يمتد يومين، مشيراً إلى أن دوراته الماضية شهدت مشاركة نحو 500 شاعر وشاعرة، قدموا أكثر من 1200 قصيدة أمام جمهور تجاوز 10 آلاف شخص.

وشهد اليوم الأول إقامة ثلاث أمسيات شعرية استحضرت معاني الوطن.