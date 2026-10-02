تفتح الهيئة العامة للأوقاف الباب واسعاً أمام إعادة إحياء الأصول الوقفية الضائعة أو المتوقفة عن العمل، من خلال إقرار لائحة تنظيمية متكاملة تمنح حوافز مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يسهم في كشف وإبلاغ السلطات عن تلك الأوقاف المعطلة وفق ضوابط واضحة.

حددت اللائحة الجديدة مفاهيم دقيقة للأوقاف المستهدفة، وتشمل الأوقاف المجهولة التي غاب مكانها، أو ضاعت مستنداتها، أو فُقد ناظرها، أو تم إخفاء حقيقتها، إضافة إلى الأوقاف المعطلة التي توقف ريعها أو الاستفادة منها بالكامل لمدة سنتين متتاليتين.

ولقبول البلاغ واستحقاق المكافأة المالية التي تُقدر بما لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف وبحد أقصى 10 ملايين ريال، اشترطت التنظيمات الجديدة أن يستند البلاغ إلى مستندات معتبرة، وألا يكون المبلّغ هو ناظر الوقف أو المعتدي عليه، مع الالتزام بالإفصاح الكامل وتقديم بيانات دقيقة عبر القنوات الرسمية لمنصة الأوقاف.

ولا تتوقف اللائحة عند مجرد تلقي البلاغات، بل تمنح الهيئة صلاحيات واسعة لإثبات الوقفية، ورفع التعديات، وتعيين نظار جدد، وتفعيل مسارات استثمارية تنموية تشمل الدمج، أو التأجير، أو التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما تضمنت اللائحة مادة استثنائية تتيح إعفاء المبلّغ الذي سبق له الاعتداء على وقف مجهول من المحاسبة، شريطة مبادرته للإبلاغ وتسوية الوضع خلال عامين من تاريخ نفاذ اللائحة.