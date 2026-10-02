أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات حكام نصف نهائي «خليجي الديار العربية 27»، المقرر غداً (السبت) 3 أكتوبر بعد تأهل السعودية وعُمان وقطر والإمارات.



وأسندت إدارة مباراة السعودية وقطر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء" إلى البرتغالي جواو بينيرو، ويعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، والبحريني عمار محفوظ حكماً رابعاً، ومواطنه محمد جعفر سلمان حكماً خامساً. وفي الـ VAR الصيني فو مينغ حكماً للفيديو، والكويتي عبدالله عرب مساعداً، والإماراتي حمد المزروعي مقيماً للحكام.



فيما تُدار مباراة الإمارات وعُمان على استاد الأمير عبدالله الفيصل بالحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز، والعراقي زيد ثامر حكماً رابعاً، ومواطنه حيدر عبد الحسن حكماً خامساً. وفي الـ VAR الهولندي أروين بلانك حكماً للفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً، والسعودي عبدالرحمن العمري مقيماً للحكام.



وتُقام البطولة في جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.