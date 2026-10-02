أكد لاعب المنتخب القطري عبدالعزيز حاتم لـ«عكاظ» جاهزية «العنابي» لمواجهة المنتخب السعودي، مشدداً على ارتفاع معنويات اللاعبين وتركيزهم الكامل على تقديم المستوى المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية تقود المنتخب إلى المباراة النهائية.



وقال حاتم لـ«عكاظ»، رداً على سؤال حول جاهزية المنتخب القطري واستعداداته للمواجهة: «مستعدون بإذن الله، والمعنويات مرتفعة والجميع جاهز. كان أمامنا يومان بعد المباراة للاستعداد، وكل لاعب عمل على تجهيز نفسه، وتركيزنا كامل على المواجهة».



وأضاف: «نعرف أنها ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب المستضيف، لكننا جاهزون، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى النهائي».



وعن المرحلة الحالية وأهداف المنتخب القطري، قال حاتم: «الوضع يختلف عن فترات الإعداد والاستعداد، كما أن هذه البطولة تختلف عن كأس العالم، فالظروف والأهداف مختلفة».



وتابع: «هدفنا دائماً مع المنتخب هو الفوز والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة، وأن نكون فريقاً يمتلك شخصية القائد داخل الملعب».



وأشار حاتم إلى مطالب الجهاز الفني من اللاعبين، قائلاً: «المدرب يطالبنا دائماً بأن نكون فريقاً قائداً داخل الملعب، وكل لاعب يجب أن يكون جاهزاً لأداء دوره، سواء شارك لدقيقة أو لفترة أطول، وأن يقدم كل ما لديه لخدمة المنتخب».



وشدد حاتم على أن تركيز اللاعبين ينصب بالكامل على مواجهة المنتخب السعودي، مؤكداً أن طموح «العنابي» يتمثل في مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة حتى النهاية وبلوغ المباراة النهائية.