استحوذ فريق برايتون على جميع جوائز شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس فريق فقط في تاريخ المسابقة يفوز بجوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل هدف في الشهر في وقت واحد.



غروس أفضل لاعب

وتوج لاعب وسط برايتون باسكال غروس، البالغ من العمر 35 عاماً، بجائزة لاعب الشهر للمرة الأولى، بعد أن قدم خمس مساهمات تهديفية في شهر سبتمبر، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، ويعد سادس أكبر لاعب يفوز بالجائزة.



هورزلر أفضل مدرب

كما حصد مدرب برايتون فابيان هورزلر جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية، بعد أن قاد برايتون للصعود إلى المركز الثالث في ترتيب «البريميرليغ»، بفوزين وتعادل، مسجلاً تسعة أهداف ومستقبلاً هدفاً واحداً فقط.

وتفوق هورزلر على مدرب ليفربول أندوني إيراولا، ومدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا، بعد دمج أصوات المشجعين مع أصوات لجنة من الخبراء.



دانك يخطف جائزة هدف الشهر

أما جائزة هدف الشهر فذهبت إلى قلب دفاع برايتون لويس دانك، الذي أحرز هدفاً صاروخياً من مسافة بعيدة في مرمى كوفنتري سيتي.