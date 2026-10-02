أكد مدرب المنتخب السعودي دونيس لـ«عكاظ» جاهزية «الأخضر» واستعداده لمواجهة المنتخب القطري، مشدداً على أن الثقة بين اللاعبين والإيمان بالخطة والثبات الذهني تمثل عوامل مهمة في التعامل مع مختلف ظروف المباراة، لافتاً إلى أن المنتخب سيخوض المواجهة بثقة ودون ضغوط، مع المحافظة على المرونة التكتيكية هجومياً ودفاعياً.



وقال دونيس لـ«عكاظ» عن جاهزية المنتخب واستعداده للمواجهة: «المجموعة بأكملها وجميع اللاعبين جاهزون لمساعدة المنتخب، والأولوية بالنسبة لي هي معرفة حالة كل لاعب واختيار العناصر الأكثر جاهزية والقادرة على اللعب بالحدة المطلوبة. نريد مواصلة الأداء الجيد، واللعب بالشغف والسرعة نفسيهما، وإظهار قدراتنا داخل الملعب».



وأضاف: «من الطبيعي أن يمر المدربون واللاعبون بمواقف مختلفة، فهم بشر في النهاية، لكن الأهم بالنسبة لنا أن يؤمن اللاعبون بزملائهم وبالخطة الموضوعة، وعندها يشعرون براحة وثقة أكبر، ويصبحون مستعدين للتعامل مع أي موقف داخل الملعب».



وتابع: «خطوة بخطوة أصبحنا أكثر جاهزية كفريق. سواء سارت الأمور بالشكل الذي نريده أو واجهتنا صعوبات، يجب أن نحافظ على ثباتنا الذهني ونجد الحل المناسب لكل موقف، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا».



وأوضح دونيس أن وضوح الأدوار يمثل عنصراً أساسياً في عمل الجهاز الفني، قائلاً: «الخطة واضحة للاعبين، ونتعامل مع كل مباراة على حدة. نريد أن تكون للمنتخب هوية وفكرة محددة، وفي الوقت نفسه يجب أن نمتلك المرونة في التحول بين الدفاع والهجوم والتعامل مع ظروف المباراة المختلفة».



وعن مواجهة قطر، قال: «كل مباراة تمنحنا مزيداً من الثقة والروح للاستمرار والتقدم خطوة أخرى. سنواصل العمل نفسه الذي قمنا به في المباريات الماضية، من خلال تحليل المنافس والتركيز على النقاط المهمة في طريقة لعبه».



وأضاف: «قطر منتخب يمتلك الخبرة وهو منتخب جيد، وأعتقد أنه في مستوى أعلى من المنتخبات الثلاثة التي واجهناها سابقاً. نعرف أنها ستكون مباراة قوية، ولذلك علينا ألا نضع ضغوطاً إضافية على أنفسنا، وأن ندخل أرض الملعب بثقة كبيرة ونواصل اللعب بالطريقة نفسها، وأن نكون أقوياء هجومياً ودفاعياً».



وشدد دونيس على أهمية التركيز، قائلاً: «الإحصاءات مهمة جداً في كرة القدم، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التركيز، وهو ما ظهر في مبارياتنا الثلاث الماضية. التركيز يبدأ من الحصة التدريبية والفندق ويستمر حتى دخول اللاعبين إلى أرض الملعب».



وتابع: «لاعبونا يعملون كمجموعة واحدة ومتماسكة، ويدعم بعضهم بعضاً، وهناك تواصل جيد بينهم داخل الملعب، سواء عندما نمتلك الكرة ونبني الهجمات أو عندما نكون في الحالة الدفاعية».



وأكد أن الجهاز الفني يدرس المنافس دون التخلي عن هوية الأخضر، وقال: «لكل مدرب ولكل منتخب أسلوبه الخاص. نحلل المنافس ونركز على بعض التفاصيل التي تتطلب تركيزاً عالياً واتخاذ القرارات الصحيحة، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الاستمرار في تطبيق أسلوبنا».



وأضاف: «أؤمن بأننا نمتلك الجودة، خصوصاً عندما تكون الكرة معنا. علينا أن نكون أكثر هدوءاً وثقة، وأن نتطور خطوة بخطوة في اتخاذ القرارات الصحيحة وتحسين التحركات واللمسة الأخيرة».



وعن ضغط المباريات، أوضح دونيس: «خوض ثلاث مباريات خلال ستة أيام ليس أمراً سهلاً، خصوصاً عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك علينا متابعة الحالة البدنية للاعبين ومعرفة الأكثر جاهزية للمباراة التالية، ثم اتخاذ القرار بشأن التشكيلة الأساسية».



وأضاف: «لم نكن محظوظين بسبب فقدان عدد من اللاعبين، وأعلنا غياب زكريا هوساوي عن المباراة القادمة، كما نحتاج إلى معرفة مدى جاهزية حسان تمبكتي، الذي لم يتدرب مع المجموعة، وبعد تقييم حالته سنتخذ القرار المناسب».



وأوضح دونيس أن طبيعة المواجهة تفرض حسابات مختلفة، قائلاً: «هذه المباراة مختلفة، لأنها مباراة واحدة وليست ضمن دور المجموعات، ولذلك علينا اتخاذ القرارات الصحيحة واختيار اللاعبين الذين يملكون الجاهزية والقدرة على مساعدة المنتخب».



وكشف مدرب الأخضر عن العمل الذي قام به منذ توليه المهمة، قائلاً: «أنا موجود في كرة القدم السعودية منذ عام 2015 عندما وقعت مع الهلال، وعندما توليت تدريب المنتخب في أبريل حاولت الوصول إلى خلاصة لما حدث مع المنتخب خلال السنوات العشر الماضية، سواء في الجوانب الإيجابية أو الأمور التي تحتاج إلى تحسين».



وتابع: «حللنا معظم مباريات المنتخب والأرقام والإحصاءات، وعدد الفرص التي نصنعها في كل مباراة، وما نحتاج إلى تطويره في التحولات والكرات الثابتة وكيفية التحكم في المباريات. من الطبيعي أن يكون لكل مدرب أسلوبه، لكن هدفنا معرفة الجوانب التي يمكن البناء عليها وتطويرها».



وأشار إلى تجاوب اللاعبين مع الجهاز الفني، وقال: «لم تكن لدينا فترة طويلة للعمل، لكن الأمر الإيجابي هو استجابة اللاعبين. عندما نقدم لهم المعلومات والتعليمات التكتيكية، يحاولون دائماً تقديم أفضل ما لديهم وتنفيذ المطلوب، وهذا مهم جداً عندما لا تملك وقتاً طويلاً معهم».



وأضاف: «نعمل خطوة بخطوة على بناء منتخب قادر على الركض والضغط بصورة أكبر، والتركيز في التحولات الدفاعية، والتطور في التعامل مع الكرات الثابتة دفاعياً، وأعتقد أننا قدمنا عملاً أفضل في المباريات الثلاث الماضية».



وتابع: «عندما نمتلك الكرة، يجب أن يعرف كل لاعب واجباته التكتيكية بدقة وأن يتخذ القرار الصحيح، كما نعمل على تحسين تحركات المهاجمين واللاعبين الهجوميين داخل منطقة الجزاء. علينا مواصلة تطوير هذه التفاصيل خطوة بخطوة لبناء منتخب قوي».



وشدد دونيس على أهمية المحافظة على المستوى الذي وصل إليه الأخضر، قائلاً: «هذه أولويتي منذ أبريل. عندما نصل إلى معايير معينة علينا المحافظة عليها، ثم إضافة شيء جديد والتقدم خطوة أخرى في كل مرة، والاستمرار بالروح نفسها».



وعن الجماهير السعودية، اختتم دونيس حديثه قائلاً: «الأجواء في المباريات الثلاث الماضية كانت رائعة، والجماهير قدمت لنا دعماً كبيراً وصنعت أجواء مميزة. نريد خوض مثل هذه المباريات أمام مدرجات ممتلئة، وأعتقد أن جماهيرنا ستكون اللاعب الإضافي لنا».