صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس 4/20/ 1448 هـ الموافق 01/ 10/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني في محافظة خميس مشيط سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع سكنية، وقد نتج عنه أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.

وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.