صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس 4/20/ 1448 هـ الموافق 01/ 10/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني في محافظة خميس مشيط سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع سكنية، وقد نتج عنه أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.
وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
«الدفاع المدني»: أضرار مادية محدودة بخميس مشيط جراء شظايا اعتراض صاروخ حوثي
صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس 4/20/ 1448 هـ الموافق 01/ 10/ 2026 م، فقد باشر الدفاع المدني في محافظة خميس مشيط سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع سكنية، وقد نتج عنه أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.
The official spokesperson for the Civil Defense stated that on Thursday, 4/20/1448 AH, corresponding to 01/10/2026 AD, the Civil Defense in the province of Khamis Mushait responded to the fall of debris from a ballistic missile launched by the terrorist Houthi militia at residential sites, resulting in material damage to several buildings and vehicles.
Approved procedures for such cases have been implemented.