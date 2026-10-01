دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان مركز الأرصاد قد أوضح أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الليث والقنفذة.
وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
«الدفاع المدني» يحذر: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity to stay in safe places, avoid areas where floods and valleys gather, refrain from swimming in them, and adhere to the instructions announced through various media and social media platforms, due to the continued rainfall expected in most regions of the Kingdom until next Tuesday.
The Meteorological Center has clarified that the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains, leading to flooding, hail, and descending winds that stir up dust and sand, including the holy capital, Al-Kamil, Al-Jumum, Bahra, Taif, Maysan, Adham, and Al-Ardiyat, with light to moderate rains expected in Al-Lith and Al-Qunfudhah.
It was also noted that the regions of Jazan, Asir, and Al-Baha will be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand, with light to moderate rains expected in the regions of Madinah, Hail, Tabuk, Al-Jouf, and the Northern Borders.