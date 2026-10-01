أعلنت شركة «فلاي دبي» تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل بشكل مؤقت، على خلفية الحادث الذي تعرضت له الرحلة FZ1073 أمس الأربعاء، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابساته.

وأوضحت الناقلة أن قرار التعليق جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والتحقق من تفاصيل الحادث وأسبابه.

وأكدت «فلاي دبي» أن سلامة المسافرين وأفراد الأطقم تمثل أولوية قصوى، مشددة على تعاونها الكامل مع الجهات التي تتولى التحقيق، والتزامها بمعايير السلامة والأمن المعتمدة في عملياتها.

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية ومشغلي المطارات، لافتة إلى أن قرار استئناف الرحلات سيُراجع في ضوء المعلومات والنتائج التي ستتوفر خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الناقلة اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم جراء التعليق، مؤكدة العمل على تقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك توفير خيارات سفر بديلة متى أمكن.