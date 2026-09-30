سارع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا إلى التدخل لاحتواء التوتر المتصاعد داخل معسكر منتخب البرتغال، على خلفية الأزمة بين قائد المنتخب كريستيانو رونالدو ومدربه جورجي جيسوس.



وجاء تحرك بروينسا الطارئ بالسفر إلى مدينة مالمو السويدية، بعد الجدل الذي أثارته إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء أمام النرويج، ثم عدم مشاركته في التدريبات الجماعية.



وكان المنتخب البرتغالي قد تجاوز النرويج 2-1 ضمن دوري الأمم الأوروبية، في مباراة لم يشارك فيها نجم النصر، لتزداد التساؤلات حول وضعه الفني.



وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية نقلاً عن مصادر برتغالية، فإن اجتماعاً حاسماً سيُعقد في مالمو يجمع بروينسا وجيسوس ورونالدو لوضع حد للأزمة وإعادة الهدوء للمعسكر قبل مواجهة الدنمارك المرتقبة، (الخميس)، على ملعب «باركن» في كوبنهاجن ضمن الجولة الثالثة.



ورغم تأكيد رونالدو في وقت سابق عدم انزعاجه من الجلوس احتياطياً، بقوله: «شرف تمثيل البرتغال أكبر من أي شيء.. سأفعل ما يطلبه المدرب سواء لعبت أساسياً أو بديلاً أو لم ألعب»، إلا أن المشهد في مالمو زاد من حدة التوتر، بعدما حضر إلى ملعب «إيلدا» قبل انطلاق المران بنصف ساعة، ثم غادر إلى الفندق عقب حديث مقتضب مع جيسوس.



وأرجعت رابطة الكرة البرتغالية غياب رونالدو عن المران إلى عدم توفر المعدات الخاصة بتدريباته الفردية في منشآت نادي مالمو، فيما نفى جيسوس وجود أي خلاف، مؤكداً أن العلاقة طبيعية.



غير أن سفر رئيس الاتحاد بشكل مفاجئ وتغييره جدول أعماله، كشف وفقاً للإعلام البرتغالي أن الأزمة أعمق مما يُعلن، وأن هناك محاولات جادة لمنع تفاقمها قبل الاستحقاق الأوروبي القادم.