أصدر نادي مانشستر سيتي بياناً رسمياً رد فيه على بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ» بشأن إدانة النادي بخرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.



انتهاكات الخطيرة

وكانت رابطة «البريميرليغ» قد أعلنت، منذ ساعات قليلة، أن لجنة مستقلة خلصت إلى أن نادي مانشستر سيتي مذنب بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدى تسعة مواسم، ومعظم التهم المتعلقة بعدم تعاونه مع تحقيق الدوري.



«خيبة أمل ودهشة»

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يشعر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بخيبة أمل ودهشة إزاء رأي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف: «يؤكد النادي براءته من الاتهامات الموجهة إليه من قبل الرابطة، ويملك أدلة دامغة وشاملة تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية، ولذلك، سيواصل النادي نضاله الدؤوب، وسيتخذ الإجراءات الاستباقية عند الضرورة، في جميع الهيئات التنظيمية والقانونية المختصة».



السيتي يستأنف

وتابع: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز جارية، مع وجود عناصر مهمة لم تُستكمل. وسيلجأ نادي مانشستر سيتي الآن إلى جميع سبل الاستئناف المتاحة له، على أساس أن الرأي يتضمن أخطاءً جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، وأنه غير سليم».

وأشار النادي: «لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بجدية لمدة ثماني سنوات، على أساس أن مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي والإدارة التنفيذية سيتصرفان كجهة تنظيمية مستقلة ونزيهة وعادلة، بعيداً عن أي تأثيرات منحازة».



«مقيد فيما يمكنه قوله»

واختتم البيان: «من الواضح أن النادي مقيد فيما يمكنه قوله أكثر من ذلك حتى اكتمال جميع الإجراءات المستقبلية».