علمت «عكاظ» من مصادرها أن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي سيكشف غداً (الأربعاء) تفاصيل إصابة الظهير الأيسر زكريا هوساوي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة العراق، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».



وبحسب مصادر «عكاظ»، سيخضع هوساوي لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى قوتها، والمدة التي يحتاجها للتعافي، إلى جانب تحديد موقفه من المشاركة في المواجهة القادمة للأخضر.



وكان هوساوي قد تعرض للإصابة إثر احتكاك مع لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش في الشوط الثاني، ولم يتمكن على إثرها من استكمال المباراة، ليغادر أرضية الملعب، ويشارك متعب الحربي بدلاً منه.



ونجح المنتخب السعودي في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على العراق بهدفين دون مقابل، رافعاً رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية.



وتأتي إصابة هوساوي في وقت عانى فيه الأخضر من عدد من الإصابات خلال منافسات البطولة، ما يضع الجهاز الطبي أمام مهمة تجهيز العناصر المتاحة قبل استكمال مشوار «خليجي 27