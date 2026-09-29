أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي أن القوات تواصل رصد ومتابعة جميع التحركات والأنشطة العسكرية لمليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات والمحافظات.



تحركات تحت الرصد



وأوضح المتحدث أن القوات المسلحة تتابع التحركات والأنشطة العسكرية للمليشيا، في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها عدد من الجبهات اليمنية.



«أهداف مشروعة»



وشدد على أن جميع المواقع التي تستخدمها المليشيا لأغراض عسكرية تُعد «أهدافاً مشروعة» لقواتها، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.



تحذير للمواطنين



ودعا المتحدث المواطنين إلى الابتعاد عن أي مواقع تستخدمها المليشيا في الأنشطة العسكرية، حفاظاً على سلامتهم.