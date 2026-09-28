أثارت واقعة تحرُّش بطلها طفل لم يتجاوز الرابعة عشرة صدمة واسعة في مصر، بعدما أقدم طالب بالصف الثاني الإعدادي على مضايقة فتاة تكبره بنحو عشرة أعوام أثناء استقلالها حافلة نقل عام في حي مدينة نصر بالقاهرة، ما أشعل موجة غضب عبر منصات التواصل.

وتحركت الأجهزة الأمنية فور البلاغ، حيث جرى ضبط الطفل الذي اعترف بما نُسب إليه خلال التحقيق الأولي، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الواقعة حدثت داخل وسيلة نقل مزدحمة، وهو ما يضعها ضمن الحالات المشددة في القانون المصري.

ويعرّف القانون التحرُّش بأنه التعرُّض للغير بإيحاءات أو تلميحات ذات طابع جنسي في مكان عام أو خاص، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة تقنية. وتصل عقوبته إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة قد تبلغ 300 ألف جنيه، وتُغلّظ العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في وسائل النقل أو تكررت أو شارك فيها أكثر من شخص.

وتعيد هذه الواقعة غير المعتادة؛ نظرًا لصغر سن المتهم، طرح تساؤلات حول أسباب انخراط بعض الأطفال في سلوكيات خطرة، وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والتربوي لحماية القُصّر ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.