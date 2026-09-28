صابرين تبكي في عقد قران نجلها نور.. «فرحة عمري»

لفتت الفنانة المصرية صابرين محركات البحث على «قوقل» ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقاطع من احتفالها بعقد قران نجلها نور، الذي شهد لحظات مؤثرة ظهرت خلالها الفنانة وهي تبكي من شدة الفرح، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء.

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دموع صابرين في عقد قران نجلها

وأقيم عقد قران نور، أكبر أبناء صابرين، مساء (السبت) 26 سبتمبر، وسط أجواء عائلية اتسمت بالبهجة، وظهرت الفنانة في مقاطع متداولة وهي متأثرة خلال الاحتفال، قبل أن تتغلب على دموعها وتشارك الحاضرين لحظات الفرح والاحتفال.

وحرص زوج صابرين، المنتج عامر الصباح، على حضور المناسبة ومشاركة العريس فرحته، إلى جانب عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن على رأسهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي.



ظهور نادر لوالدة صابرين

وشهد الاحتفال حضور والدة صابرين، التي حرصت على مشاركة حفيدها الأكبر هذه المناسبة، في ظهور نادر لها، لتجتمع الأسرة في أجواء احتفالية خاصة احتفالاً بعقد قران نور.



صابرين توثق المناسبة

ومن جانبها، وثقت صابرين تفاصيل الاحتفال من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ظهرت خلالها برفقة نجلها وعدد من الحضور.

واكتفت الفنانة المصرية بتعليق قصير عبرت من خلاله عن مشاعرها تجاه هذه اللحظة، قائلة: «فرحة عمري»، لتتلقى بعدها العديد من رسائل التهنئة من نجوم الوسط الفني ومتابعيها.

آخر أعمالها

وفي أحدث مشاركاتها الفنية، ظهرت صابرين في فيلم «سفاح التجمع»، الذي تدور أحداثه في أجواء تجمع بين الجريمة والإثارة والتشويق، ضمن حبكة تتناول مجموعة من الأحداث المتلاحقة.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، وسينتيا خليفة، وجيسيكا حسام الدين، وآية سليم، ومريم الجندي، إلى جانب عدد من الفنانين، فيما كتب العمل وأخرجه محمد صلاح العزب.