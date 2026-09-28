قد تبدو عادة النوم دون إزالة المكياج أو واقي الشمس أمرًا بسيطًا بعد يوم طويل، لكنها قد تتحول مع الوقت إلى واحدة من أكثر السلوكيات إضرارًا بالبشرة، إذ تبقى طبقات المستحضرات مختلطة بالعرق والزيوت والملوثات التي تراكمت خلال النهار، ما يجعل ساعات النوم بيئة مثالية لانسداد المسام وتهيج الجلد.

وبحسب موقع Only My Health، فإن تنظيف الوجه ليلًا ليس خطوة تجميلية فحسب، بل ضرورة صحية تساعد على التخلص من بقايا المنتجات والشوائب التي قد تسبب التهابات أو بثور، خصوصًا لدى أصحاب البشرة الحساسة أو المعرضة لحب الشباب. فترك المكياج طوال الليل يسمح له بالامتزاج بالدهون الطبيعية والأتربة، ما يزيد احتمالات ظهور البثور ويفاقم التهيج، بينما تكون منطقة العين الأكثر عرضة للجفاف بسبب رقة الجلد المحيط بها.

أما واقي الشمس، فرغم أهميته خلال النهار، فإن بقاءه على البشرة أثناء النوم لا يقدم أي فائدة، بل قد يفاقم تراكم الشوائب بعد اختلاطه بما تعرض له الوجه خلال اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن الضرر لا يظهر عادة من ليلة واحدة، بل من تكرار السلوك نفسه، ما يجعل تنظيف البشرة قبل النوم خطوة أساسية للحفاظ على صحتها. ويوصون باستخدام منظف لطيف لإزالة المكياج وواقي الشمس، مع تجنّب الفرك القاسي أو الإفراط في الغسل، والاكتفاء بروتين بسيط يشمل التنظيف والترطيب، إلى جانب أي علاج يوصي به طبيب الجلدية.

وتبقى القاعدة الأهم هي الاستمرارية، فالمشكلة لا تكمن في مرة عابرة، بل في تراكم آثار هذه العادة على البشرة مع مرور الوقت.



