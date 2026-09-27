أرجأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر استئناف الإعلامية سماح السعيد على حكم حبسها شهرًا في قضية سب وقذف الفنانة هالة صدقي، وحددت جلسة السابع والعشرين من أكتوبر موعدًا لاستكمال نظر الطعن.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، وإلزامهما بسداد كفالة قدرها عشرون ألف جنيه لكل منهما، إضافة إلى غرامة مماثلة، وذلك في الدعوى التي أقامتها هالة صدقي متهمةً إياهما بتوجيه عبارات مسيئة اعتبرتها سبًّا وقذفًا.

وتضمنت دعوى صدقي اتهامات بالإساءة إليها عبر تصريحات وصفتها بأنها تجاوزت حدود النقد، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد من عبارات اعتبرتها ماسّة بسمعتها.