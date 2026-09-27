قدّم أسامة هوساوي استقالته من منصبه مديراً رياضياً مكلفاً في النادي الأهلي، على خلفية عدم رضاه عن الوضع العام داخل منظومة الفريق الأول لكرة القدم، وعدم منحه كامل الصلاحيات المرتبطة بمهامه.



وجاءت خطوة هوساوي بعد فترة قصيرة من تكليفه بالمهمة، إذ اصطدمت مهمته بعدد من الملفات المتعلقة بإدارة شؤون الفريق الأول، في ظل عدم حصوله على الصلاحيات الكاملة التي تمكنه من أداء مهامه واتخاذ القرارات المرتبطة باختصاصاته.



وكان الأهلي قد كلّف هوساوي بإدارة الملف الرياضي بصورة مؤقتة عقب رحيل البرتغالي روي بيدرو، قبل أن يقرر هوساوي تقديم استقالته وعدم الاستمرار في منصبه.