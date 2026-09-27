أكد المدرب واللاعب الدولي السابق محمد أبو عرّاد، أن فوز الأخضر 3-0 على عُمان والتأهل لنصف نهائي خليجي 27 في ملعب الإنماء بجدة، جاء بأداء قوي ومثالي في الشوط الأول. وقال لعكاظ: «الفاعلية في التحولات والهجوم المباشر كانت السلاح الأبرز، المنتخب لم يحتاج لاستحواذ كبير ووصل للمرمى بأقل اللمسات وأسرع وقت».

وأضاف: «الهدف الأول من ركلة ثابتة منح الأفضلية، والثاني أظهر جودة التنظيم الثابت برأسية كادش، والثالث للبريكان بعد استغلال المساحات خلف دفاع عُمان».

وأشار إلى أن عُمان لم يكن ضعيفاً لكنه تأثر بهدفين مبكرين فتقدم وترك مساحات، فيما أنقذ الحارس إبراهيم المخيني فريقه من نتيجة أكبر، مؤكداً أن عُمان افتقد الحلول أمام التنظيم السعودي.