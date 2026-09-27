تواصلت الضربات الموجعة في صفوف المنتخب السعودي الذي يخوض حالياً منافسات بطولة خليجي 27، إذ خسر المدرب جورجيوس دونيس مدافعه حسن كادش بسبب إصابة في الفخذ.



بعدما كشفت الفحوصات الطبية عدم جاهزية كادش وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليتم استبعاده رسمياً من قائمة خليجي 27.



ويُعد كادش هو الإصابة الثالثة في المعسكر بعد الحارس نواف العقيدي وعلاء حجي، مما يضع الجهاز الفني في مأزق قبل انطلاق البطولة.



يذكر أن «الأخضر» تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عقب فوزه على نظيره العُماني بنتيجة (3 - 0)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.