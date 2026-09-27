يواجه المنتخب البحريني (حامل اللقب) خطر الخروج المبكر والصادم من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، المقامة حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ عندما يصطدم بنظيره الإماراتي الساعة التاسعة من مساء اليوم (الأحد)، ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع المنتخب القطري بنظيره اليمني الساعة (6:55 مساءً)، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يدخل «الأحمر» البحريني اللقاء بلا رصيد من النقاط بعد تعثره الافتتاحي أمام قطر بهدفين دون رد، مما يضعه أمام خيار وحيد وهو الفوز لتفادي حزم حقائبه ومغادرة حسابات التأهل رسمياً. في المقابل، يخوض المنتخب الإماراتي اللقاء بمعنويات مرتفعة وصدارة مريحة برصيد ثلاث نقاط، عقب انتصاره العريض على اليمن برباعية بيضاء؛ حيث يسعى «الأبيض» لاستغلال توهجه الهجومي لحسم عبوره المبكر إلى نصف النهائي.

وتاريخياً، التقى الطرفان في أكثر من 30 مباراة بمختلف البطولات، حققت الإمارات الفوز في 15 منها مقابل 10 انتصارات للبحرين و5 تعادلات، وكان آخرها ودية سبتمبر 2025 التي حسمها الأبيض بهدف نظيف. ورغم هذا التفوق الإماراتي العام، يستند البحرينيون إلى إحصائية خليجية مبشرة؛ فخلال 16 مواجهة جمعتهما في تاريخ كأس الخليج، تفوقت البحرين بـ 8 انتصارات مقابل 5 للإمارات و3 تعادلات.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، يدخل منتخب قطر لقاءه أمام اليمن بروح معنوية مرتفعة بعد فوزه القوي على حامل اللقب بهدفين دون رد، ويسعى مدربه الإسباني جولين لوبيتيغي لاستغلال الفوارق الفنية والخبرة لحسم نقاط المباراة الثلاث وتأمين بطاقة العبور المبكرة إلى مربع الذهب. وفي المقابل، يبحث المنتخب اليمني عن انتفاضة حقيقية لتضميد جراحه وتفادي الخروج المبكر، بعد خسارته القاسية في الافتتاح أمام الإمارات برباعية نظيفة.