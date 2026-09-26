أثار الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد ردود فعل من جانب أسرته، إذ أعلن والده رفضه قرار محكمة الاستئناف الفرنسية القاضي بسجنه 10 سنوات، مؤكدًا أن نجله تعرض للظلم، واصفًا الحكم بأنه «جائر».

والد سعد لمجرد: قدمنا أدلة واضحة

وقال والد الفنان المغربي، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، إن هيئة الدفاع قدمت خلال نظر القضية ما وصفها بالأدلة الواضحة أمام المحكمة والنيابة العامة، معربًا عن استغرابه من صدور الحكم رغم ما قدمه فريق الدفاع من دفوع وأدلة.

وتحدث والد سعد لمجرد عن تداعيات الحكم على الأسرة، مشيرًا إلى معاناة زوجته، وزوجة نجله ووالدتها، وقال إن الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة «لا يعلمه إلا الله».

10 سنوات في القضية

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد أصدرت، اليوم السبت، حكمًا بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، في القضية المتعلقة باتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، وذلك عقب استئناف الحكم الصادر بحقه في وقت سابق.

وكانت محكمة دراغينيان قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بسجن لمجرد خمس سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة التقاها عام 2018 في مدينة سان تروبيه جنوب شرقي فرنسا، في قضية استمرت محاكمتها أربعة أيام، فيما ظل الفنان المغربي ينفي الاتهام، وطالب دفاعه بالبراءة.

روايتان متناقضتان

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2018، عندما التقت لورا بريول، وكانت تعمل نادلة آنذاك، بسعد لمجرد داخل ملهى ليلي، قبل أن تتوجه معه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه.

واتهمته بريول بالاعتداء عليها داخل غرفته، بينما يتمسك لمجرد برواية مغايرة، مؤكدًا أن العلاقة تمت بموافقتها.