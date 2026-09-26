في الوقت الذي احتفت فيه الساحة الموسيقية برقم قياسي جديد يُكتب باسمه، اختار النجم المصري عمرو دياب التعليق بزاوية مغايرة أثارت تفاعل المتابعين ورواد منصات التواصل.

جاء ذلك عقب إعلان دخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للمرة الثانية، إثر تحقيقه إنجازاً تاريخياً بتصدره قائمة «بيلبورد عربية» لأفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوعاً متواصلاً، وهو ما اعتبرته المؤسسة الموثقة لفتة استثنائية لمسيرة امتدت لأربعة عقود.

لكن «الهضبة» فاجأ الحضور بتصريح اعتبره البعض تقليلاً ضمنياً من أهمية التكريم الرسمي، إذ أوضح أن الرقم الحقيقي والإنجاز الذي يسعى إليه دائماً يتجسد في «رضا الجمهور»، مشيراً إلى أن شغفه الأساسي يكمن في البقاء متجدداً وتقديم أفكار موسيقية تسبق السائد وتتقبلها الأجيال المختلفة.

هذا التعليق انقسم حوله المتابعون، إذ رآه فريق صراحة مفرطة تجنبت الدبلوماسية المعتادة في التصريحات خلال المناسبات والمهرجانات، بينما اعتبره آخرون امتداداً لشخصيته الفنية التي تفضل قياس الأثر الجماهيري الحقيقي على منصات الاستماع المباشرة بعيداً عن الاحتفاء الشكلي.

من جانبها، أكدت إدارة «بيلبورد عربية» أن اللقب يمثل امتداداً طبيعياً لفنان صنع معادلته الخاصة في صدارة المشهد الغنائي، وقدرة استثنائية على قيادة الذائقة الموسيقية العربية ومواكبة تحولاتها على مدار عقود متتالية.