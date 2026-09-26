توقع بنك «جيه بي مورغان» أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعيه المقرر عقدهما في أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بحلول نهاية العام، مع استمرار تراجع التضخم الأساسي رغم ارتفاع أسعار الطاقة.



وأكد البنك قبل صدور بيانات التضخم المقرر إعلانها الخامس من شهر أكتوبر القادم، إن التضخم الشهري الرئيسي على أساس معدل موسمياً قد يتباطأ إلى 1.9% في سبتمبر، مقارنة بـ2.3% في أغسطس، فيما يرجح أن تتراجع وتيرة التضخم الأساسي إلى 1.6%، مقابل 2% في الشهر السابق.



كما توقع «جيه بي مورغان» انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 30.2%، مقارنة بـ31.5% في أغسطس، رغم ارتفاع أسعار المستهلكين المتوقع بنسبة 2.2% على أساس شهري، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود وتغيرات الأسعار المرتبطة بموسم العودة إلى المدارس.



وأشار البنك إلى أن أسعار الطاقة قد ترتفع بنسبة 6% على أساس شهري خلال سبتمبر، بفعل صعود أسعار النفط العالمية، ما يرفع تكاليف البنزين والديزل وأنواع الوقود الأخرى، في حين يتوقع أن يظل تضخم أسعار الغذاء تحت السيطرة نسبياً عند 0.9% على أساس شهري.



وتوقع البنك أيضاً أن تلغي تركيا آلية التسعير المتدرج للبنزين، إلى جانب الإلغاء التدريجي للدعم الضريبي على الديزل. وفي نهاية العام، يتوقع «جيه بي مورغان» أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي في تركيا 29.5%.