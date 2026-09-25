تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات (الجمعة)، مع تقييم الأسواق احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.



ويبحث مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك مسارًا مرحليًا لإنهاء الحرب، قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وفقًا لوكالات إعلامية غربية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات شركة «بيكر هيوز» الصادرة اليوم (الجمعة)، ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الرابع على التوالي، بزيادة ثلاث منصات خلال الأسبوع.



وعند التسوية، تراجع سعر خام «برنت» تسليم نوفمبر بنحو 2.15%، ليصل إلى 104.32 دولار للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.43%.

كما انخفض خام «نايمكس» تسليم أكتوبر بنسبة 2.33%، ليصل إلى 92.41 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت نحو 7.85%.