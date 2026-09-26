اتفقت الصين والولايات المتحدة على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار، إلى جانب إطلاق حوار حول الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الجانبين أشادا بجهود فرقهما الاقتصادية، واتفقا على جملة من الخطوات، من بينها تشكيل مجلس للتجارة، وتنفيذ الترتيب الخاص بخفض الرسوم الجمركية، وتمديد نتائج المحادثات السابقة التي جرت في كوالالمبور.



وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا في وقت سابق على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، على أن تنتهي في 10 نوفمبر، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتفاق يمنح البلدين مزيداً من الوقت للعمل على اتفاق تجاري أكثر شمولاً.



واختتم زعيما أكبر اقتصادين في العالم قمة استمرت ثلاثة أيام، ركزت على تعزيز الاتصالات المباشرة بينهما، فيما أفادت وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية بأن شي عاد إلى بكين.



وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أوضحت الوزارة أن البلدين اتفقا على إطلاق حوار لمناقشة مخاطر التكنولوجيا وفوائدها، على أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في نوفمبر، إلى جانب إنشاء قناة اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



كما اتفق الجانبان على تبادل الدعم في استضافة اجتماعات قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبك) في الصين، وقمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، مع تأكيد الزعيمين عزمهما المشاركة في الفعاليات التي تستضيفها الدولة الأخرى.



وفي الشأن الدولي، قالت وزارة الخارجية الصينية إن شي والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة وفاء إيران بالتزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، كما اتفقا على عدم فرض أي دولة أو كيان رسوماً على عبور الممرات المائية الدولية.



واستحضر الجانبان، خلال القمة، ذكريات التحالف الذي جمع الصين والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى الروابط التاريخية بين البلدين.