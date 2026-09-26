يحل بطل كأس العالم منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره المنتخب الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم (السبت) بتوقيت مكة المكرمة، إذ تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو أرضية ملعب "ويمبلي" التاريخي في العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة القمة الكروية المرتقبة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات للمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية (2026–2027).



وتكتسب هذه المواجهة طابعاً ثأرياً مثيراً؛ كونها تعيد إلى الأذهان مشهد نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" الأخير في برلين، والذي حسمه "الماتادور" لصالحه. ويدخل منتخب "الأسود الثلاثة" اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور العريض في معقله، ومدفوعاً برغبة عارمة في رد الاعتبار، والتعافي من مرارة خسارة النهائي الأوروبي عبر توجيه رسالة قوية للقارة العجوز.



في المقابل، يطمح أبطال أوروبا والمتوجون أخيراً بلقب كأس العالم 2026 إلى تأكيد أفضليتهم وسيطرتهم المطلقة على الكرة العالمية خارج الديار؛ إذ يعتمد الإسبان على أسلوب الاستحواذ السريع والتمريرات المتقنة التي يمتاز بها جيلهم الذهبي الحالي، مراهنين على فرض إيقاعهم لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من قلب العاصمة البريطانية.



وتأتي مواجهة الليلة لتكمل سلسلة من الصدامات القوية بين الطرفين في العقد الأخير؛ إذ التقيا في أربع مباريات شهدت ندية وتكافؤاً كبيرين. وتظل القمة الأبرز بينهما هي نهائي "يورو 2024" المثير، حينما نجح الإسبان في حسم اللقاء بنتيجة (2-1) بفضل هدفي نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال، ليحرموا الإنجليز من معانقة المجد القاري؛ مما يجعل صدام الليلة فصلاً جديداً من فصول الصراع التاريخي المتجدد بين كبار اللعبة على أرضية الميدان.