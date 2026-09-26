استهل المدرب زين الدين زيدان حقبته مع منتخب فرنسا بفوز صعب على تركيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «كوجالي»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتولى زيدان تدريب منتخب فرنسا عقب نهائيات كأس العالم 2026، خلفاً لمواطنه ديديه ديشامب، الذي رحل بعد فترة ناجحة حقق خلالها مع «الديوك» لقبي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.

مبابي يسجل هدف الفوز

جاء هدف فرنسا في الدقيقة 54، بعد تمريرة من مايكل أوليسيه، استلمها كيليان مبابي على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لحارس تركيا.

إصابة تفسد فرحة مبابي

ولم تكتمل فرحة مبابي بالهدف، إذ تلقى قائد «الديوك» العلاج فور تسجيله الهدف بسبب إصابة في الركبة، وعاد إلى الملعب بعد فترة وجيزة، لكنه سقط مرة أخرى بعد نحو دقيقة واحدة، ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب.

موعد مباراة فرنسا القادمة

ويلتقي منتخب فرنسا مع بلجيكا (الإثنين) القادم، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.