يخوض المنتخب الكويتي مواجهة هامة أمام نظيره العراقي في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم (السبت)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي؛ إذ يدخل المنتخب العراقي "أسود الرافدين" اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث، للإبقاء على آماله في المنافسة على صدارة المجموعة أو الوصافة على أقل تقدير، حيث يملك في رصيده نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام عُمان.



في المقابل، يتطلع المنتخب الكويتي "الأزرق" إلى تدارك موقفه سريعاً وإحياء آماله في التأهل؛ إذ سيعيده الفوز إلى دائرة المنافسة، فيما سيبقي التعادل على حظوظه قائمة حتى الجولة الأخيرة، بينما تعني الخسارة خروجه من البطولة، وذلك بعد تعثره في الجولة الأولى أمام السعودية، مما جعله يتذيل الترتيب بلا نقاط.



تاريخياً، يحمل ديربي "الكويت والعراق" إرثاً كبيراً من الندية والإثارة؛ حيث التقى المنتخبان في 11 مواجهة سابقة في بطولات كأس الخليج، ويتفوق المنتخب العراقي برصيد 4 انتصارات مقابل 3 للكويت، بينما حضر التعادل في 4 مناسبات. وتأتي هذه القمة المفصلية لتبحث فيها الكويت عن انتصار غائب في بطولات الخليج أمام العراق منذ 12 عاماً، لإنعاش آمال الطرفين وتجنب الوداع المبكر.