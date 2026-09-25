قاد مهاجم الاتحاد جورج إلينيخينا منتخب بلاده نيجيريا لتحقيق فوز ثمين على نظيره مدغشقر بهدفين لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، اليوم (الجمعة).



وساهم جورج إلينيخينا في قلب النتيجة في ظهوره الدولي الأول بقميص نيجيريا، بعدما تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليدشن مسلسل أهدافه مع منتخب بلاده، وكان الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا قد استدعى إلينيخينا في اللحظات الأخيرة كبديل للمهاجم الأول فيكتور أوسيمين لاعب غلاطة سراي التركي، ومن ثم أحرز زميله موزيس أوسور لاعب لاسك لينز النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما كان إحسان كاري قد سجل هدف التقدم لمدغشقر في الدقيقة 16.



وبهذا الفوز حصد المنتخب النيجيري أول 3 نقاط في مشوار التصفيات ليكون في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشرة، بفارق الأهداف عن منتخب غينيا بيساو الذي فاز في وقت سابق اليوم على تنزانيا (2-صفر).



وكان منتخب نيجيريا قد احتل المركز الثالث في النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا بالفوز على مصر بركلات الترجيح، في حين فشلت نيجيريا لاحقاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة من الكونغو الديمقراطية أيضاً بركلات الترجيح.