أُدين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجميع التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة واحدة من أصل 115 تهمة متعلقة بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت هذه الإدانة التاريخية وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة لموقع ذا أثلتيك التابع لصحيفة نيويورك تايمز شريطة عدم الكشف عن هويتها. وكانت هذه التهم قد وُجهت إلى النادي لأول مرة في فبراير 2023 بعد تحقيق مكثف استمر أربع سنوات.



وفي قرار تاريخي غير مسبوق وصفته وسائل الإعلام البريطانية بـ "محاكمة القرن"، فجّرت لجنة مستقلة قنبلة مدوية في أروقة كرة القدم العالمية بإدانة النادي بـ 114 تهمة من أصل 115 وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بخصوص خرق القواعد المالية على مدار قرابة عقد من الزمان.



وجاء هذا الحكم الصادم بعد سنوات من التحقيقات السرية والمعارك القانونية المعقدة ليزيح الستار عن أضخم قضية خرق مالي تشهدها الملاعب الأوروبية، مهددًا بهدم الإمبراطورية الكروية التي شيدها النادي في السنوات الأخيرة.



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ووفقًا للتقارير المتداولة، فإن المخالفات التي أُدين بها بطل إنجلترا تغطي الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، وجاءت أبرز مسببات الإدانة كالتالي:



تزييف الميزانيات: تقديم معلومات مالية مضللة وغير دقيقة حول الإيرادات الحقيقية للنادي وعقود الرعاية المتضخمة.



الرواتب المخفية: دفع مكافآت وأموال سرية للمدربين واللاعبين عبر عقود موازية غير معلنة.



ضرب النزاهة الرياضية: خرق قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة البريميرليج لضمان تفوق رياضي غير عادل.



التحدي والعرقلة: تعمد النادي عدم التعاون مع المحققين ورفض تسليم الوثائق الرسمية، وهو ما اعتبرته اللجنة سلوكًا يفتقر إلى حسن النية.



وفي المقابل، نجا مانشستر سيتي من تهمة واحدة فقط من أصل 115، وهي تهمة فرعية تتعلق بجدول زمني محدد لتقديم المستندات، وهو ما لم يشفع للنادي أمام سيل الإدانات الأخرى.



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ومع صدور حكم الإدانة، تترقب الأوساط الرياضية عقد جلسة استماع منفصلة في الفترة القادمة لتحديد العقوبات الرسمية. وبحسب خبراء القانون الرياضي ومحددات رابطة البريميرليج، فإن العقوبات لن تخرج عن السيناريوهات التالية:



1. خصم تاريخي للنقاط: خصم عشرات النقاط، مما يعني تدمير موسم الفريق الحالي وإخراجه تمامًا من صراع البطولات.



2. التجريد من الألقاب: سحب الألقاب والبطولات الكثيرة التي حققها النادي خلال فترة المخالفات (2009-2018).



3. الهبوط الإجباري: تهبيط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاستبعاد التام منه والنزول إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" أو درجات أدنى.



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وفي أول رد فعل، أكد متحدث باسم نادي مانشستر سيتي أن موقف النادي ثابت ومتمسك بسلامة موقفه القانوني كما أعلن سابقًا في فبراير 2023. في حين بدأ الفريق القانوني للنادي، بقيادة أعتى المحامين في بريطانيا، بتجهيز ملف الاستئناف الرسمي والتحضير للطعن ضد قرار اللجنة المستقلة، في محاولة أخيرة لإنقاذ النادي من عقوبة قد تعصف بمستقبله الرياضي والاقتصادي.