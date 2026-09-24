هنّأت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي صانعة المحتوى اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم الدكتورة يومي، عبر تقديم هدية فاخرة حملت طابعًا شخصيًا يعكس عمق العلاقة بينهما.

وبمناسبة استقبالها مولودها الأول، أرسلت أحلام إلى منزل يومي باقة زهور ضخمة بتنسيق راقٍ يجمع درجات الأزرق والأبيض، وُضعت داخل مزهرية بيضاء أنيقة، في إشارة إلى أجواء الاحتفال بالمولود الجديد. وجاءت الهدية بتفاصيل مدروسة تُبرز حرص أحلام على مشاركة صديقتها هذه اللحظة الخاصة بطريقة مميزة.

كما أرفقت أحلام مع الهدية رسالة دافئة تضمّنت كلمات محبة وتمنيات بالسعادة للأم وطفلها، لتضيف لمسة عاطفية تعكس صداقتهما الممتدة وحضور أحلام الدائم في مناسبات من تحب.