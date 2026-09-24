أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بأشد العبارات، إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع.

وشدد البديوي على أن استمرار مليشيا الحوثي في استهداف أراضي المملكة وأرواح المدنيين بالصواريخ الباليستية يعكس إصرارها على مواصلة نهجها التصعيدي الخطير في المملكة.

وجدد الأمين العام التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.