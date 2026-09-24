استهل المنتخب الإماراتي مشواره في خليجي 27 بفوز كبير على نظيره اليمني 4-0، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب المجموعة الثانية.



افتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل للأبيض في الدقيقة 26 بعد تمريرة من برونو أوليفيرا، قبل أن يضيف مدافع اليمن نادر سهل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36 إثر تسديدة مارك ميلوني.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عزز لوان بيريرا التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 45+4 بعد جملة تكتيكية بدأها علاء الدين زهير.



وواصل الأبيض هيمنته في الشوط الثاني وأضاف خيمينيز الهدف الرابع والثاني له شخصياً برأسية متقنة بعد عرضية يوري سيلفا في الدقيقة 52.



وحصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتاً بانتظار مواجهة قطر والبحرين، فيما قدم بداية مثالية بقيادة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي أجرى عدة تغييرات بعد الاطمئنان للنتيجة، بينما لم ينجح المنتخب اليمني في تقليص الفارق رغم تحسن أدائه نسبياً.