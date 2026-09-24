يواصل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية جهوده لتوفير بيئة آمنة ومنظمة لهواة استعراض مهارات التحكم بالمركبات، من خلال تنظيم الجولة الثانية من فعالية "هجولة" في مدرج مطار بنبان بمدينة الرياض يومي 25 و26 سبتمبر 2026، بعيداً عن الطرق العامة وفي موقع مخصص يستوفي متطلبات السلامة والتنظيم.



وتأتي فعالية هجولة ضمن جهود الاتحاد لتنظيم الأنشطة المرتبطة بثقافة السيارات في المملكة وتوجيه شغف الشباب نحو ممارسة مسؤولة، تتيح للسائقين استعراض مهاراتهم وتطويرها تحت إشراف متخصص، مع وضع سلامة المشاركين والجمهور في مقدمة الأولويات.



ويطبق الاتحاد منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية ومتطلبات السلامة، تشمل الفحص الفني للسيارات قبل المشاركة، وتجهيز موقع الفعالية وتحديد مناطق آمنة للسائقين والجمهور، إلى جانب فريق المارشلز وفرق السلامة والطوارئ في مختلف أنحاء الموقع.



وتعود فعالية "هجولة" إلى الرياض بعد النجاح الجماهيري الذي حققته الجولة الأولى في يونيو الماضي، والتي استقطبت أكثر من 4000 زائر ونفدت جميع التذاكر المخصصة لها خلال 24 ساعة. وتأتي الجولة الثانية امتداداً لهذا النجاح، ومواصلة للبناء على الزخم الذي حققته الجولة السابقة.



وتعكس "هجولة" جانباً معروفاً من ثقافة السيارات في المملكة، فيما يُقدم هذا النشاط ضمن إطار تنافسي منظم يركز على مهارات التحكم بالمركبة والدقة والتركيز والالتزام بالتعليمات الفنية ومتطلبات السلامة.



ومن المنتظر أن تشهد الجولة مشاركة مجموعة من السائقين في منافسات وعروض تبرز مهاراتهم في التحكم بالمركبات ودقة الأداء، وسط أجواء حماسية تجمع مجتمع السيارات وملاك المركبات وصناع المحتوى والجمهور.



ويسعى الاتحاد من خلال هذه الفعالية إلى بناء مسار واضح وآمن للراغبين في ممارسة هذا النوع من القيادة، وتطوير قدرات المشاركين، والتعريف بمتطلبات المشاركة، بما يتيح للمواهب الجديدة الاستعداد للمنافسة في الجولات القادمة، ويسهم في تعزيز حضور "هجولة" كفعالية سنوية مستدامة مرتبطة بمجتمع السيارات في المملكة.



الجدير بالذكر أنه تأسس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عام 2006، ويمثل المملكة لدى أبرز الهيئات الدولية المعنية برياضة المحركات بما في ذلك الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) والاتحاد الدولي للمركبات التاريخية (FIVA). ويُعنى بتنظيم وتطوير رياضة السيارات والدراجات النارية محلياً وعالمياً، من خلال تطبيق اللوائح والقواعد، ومعايير السلامة، ودعم المواهب الوطنية وتعزيز الأداء التنافسي.



كما يسهم الاتحاد في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية في المملكة، مثل الفورمولا 1، والفورمولا إي ورالي داكار وبطولة العالم للراليات وغيرها من البطولات بما يعزز مكانة السعودية كوجهة رياضية عالمية لرياضة المحركات.