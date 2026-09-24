أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، في تصعيد جديد استهدف أراضي المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع، والتعامل مع التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح التحالف أن الصواريخ الباليستية الستة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، وتم اعتراضها وتدميرها، في وقت تواصل فيه قوات التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات وحماية المدنيين والأعيان المدنية.