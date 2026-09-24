ارتفع العلم السعودي خفاقًا على سارية العلم بمكة المكرمة، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، في مشهد وطني يجسد معاني العزة والفخر والاعتزاز براية التوحيد التي تمثل رمز الدولة السعودية ووحدتها وسيادتها.

وتُعد السارية، الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بمنطقة الشميسي، أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة المقدسة؛ إذ يتجاوز ارتفاعها 80 مترًا، مما يجعلها من أعلى سواري الأعلام في مكة المكرمة، ويمكن مشاهدة العلم المرفرف عليها من مسافات بعيدة عند أحد المداخل الرئيسة للعاصمة المقدسة.

انتماء وولاء للقيادة والوطن

ويحمل رفع العلم على هذا الارتفاع دلالات وطنية تعبّر عن مكانة الراية السعودية وما تمثله من قيم راسخة تقوم على التوحيد والعدل والقوة، كما يعكس مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وشكّل العلم السعودي المرفرف فوق السارية مشهدًا بصريًا لافتًا، تفاعل معه الأهالي والزوار، فيما أضفى موقعه على أحد المحاور الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة بُعدًا وطنيًا وحضاريًا يعكس الاعتزاز بالهوية السعودية، ويستقبل قاصدي العاصمة المقدسة بصورة تجسد مكانة العلم السعودي ورمزيته الوطنية.

باقة فعاليات وطنية وتراثية

ويأتي هذا المشهد ضمن احتفالات أمانة العاصمة المقدسة باليوم الوطني السعودي، التي تضمنت باقة من الفعاليات الوطنية والتراثية المتنوعة، من أبرزها عروض الفلكلور الشعبي التي عكست الموروث الثقافي الأصيل للمملكة، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية على الأهالي والزوار، وإطلاق البالونات الاحتفالية التي زيّنت سماء الموقع وأضفت أجواءً من البهجة والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ويجسد هذا المشهد الاحتفائي مظاهر الفخر والاعتزاز باليوم الوطني السعودي، الذي يخلّد ذكرى توحيد المملكة، ويبرز ما تحقق لها من نهضة تنموية شاملة وإنجازات متواصلة في مختلف المجالات، في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار.