وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، لتحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليًا في اليمن للعام 2026، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81 المنعقدة في مدينة نيويورك.

تقديم جميع أشكال الدعم الإغاثي

وسيُجري خلال البرنامج توزيع الحقائب الإيوائية، والخيام، والحقائب الإيوائية الطارئة المعززة على النازحين والفئات الأشد احتياجًا، يستفيد منها 13300 فرد في محافظات مأرب، وتعز، والحديدة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المركز لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ بهدف تهيئة أفضل السبل الممكنة ومتطلبات العيش الكريم للنازحين في اليمن، وتقديم جميع أشكال الدعم الإغاثي اللازم لهم.