نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جازان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

رؤية متدنية

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على المنطقة الشرقية تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها؛ مما تسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية (1 - 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وأفاد المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة صباحاً.