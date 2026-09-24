هنأت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أمس (الأربعاء): «باسم الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدّم بأحر التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يُحيي ذكرى توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبدالعزيز آل سعود، في هذا اليوم المجيد، نحتفي بكرم الشعب السعودي وطموحه».

وأضاف: «على مدار العام الماضي، اتخذت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خطوات تاريخية لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية، فقد أبرم الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتفاقيات تاريخية لتوسيع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، والتعاون النووي المدني، والتعاون الدفاعي الأمريكي السعودي، مما يعكس التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين».

وختم بقوله: «نحتفل اليوم بتراث المملكة العربية السعودية وهويتها، ونتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار لكلا بلدينا».