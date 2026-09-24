تحلّ علينا ذكرى اليوم الوطني السعودي كفرصة وطنية عزيزة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة وطن شامخ، أرسى دعائمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لتبدأ منذ ذلك التاريخ مسيرة بناء وتنمية امتدت عبر عقود من العطاء والإنجاز. واليوم تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستندة إلى رؤية وطنية طموحة أسهمت في إحداث تحوّلات تنموية واقتصادية واجتماعية واسعة، وعزّزت حضور المملكة ومكانتها إقليميًا ودوليًا.

إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى نستعيد فيها صفحات الماضي، بل مناسبة نستشعر من خلالها حجم المسؤولية تجاه وطننا، ونجدّد فيها العزم على مواصلة العمل والإسهام في مسيرة التنمية؛ فبناء الأوطان مسؤولية مشتركة، والقطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق مستهدفات التنمية، من خلال الاستثمار في الإنسان، وخلق الفرص، ودعم الاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات.

في هذه المناسبة الغالية، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تتواصل مسيرة الإنجاز والنماء في وطن عظيم تتجدد معه كل عام معاني الفخر والانتماء.

المدير العام للعلاقات والشؤون الحكومية-شركة البيك للأنظمة الغذائية