لم تدخر المملكة العربية السعودية، على مدى تاريخها، أي جهود من أجل ترسيخ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وظلت الدبلوماسية التي تنتهجها حاضرة في كل محطة تستدعي تحركاً مسؤولاً يضع أمن المنطقة وحقوق شعوبها في مقدمة الأولويات.

واليوم، تواصل السعودية هذا النهج في المحافل الدولية، من خلال تحركات دبلوماسية وسياسية مكثفة يقودها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد المواقف السعودية والعربية ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب والصراعات وترسيخ السلام.

وفي قلب هذه التحركات، تأتي القضية الفلسطينية بوصفها قضية محورية في السياسة السعودية، وهو ما ينعكس في التأكيد المتكرر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يمثلان ركيزتين أساسيتين لأمن المنطقة واستقرارها.

إن المواقف الثابتة للسعودية تعكس سياسة راسخة، تؤكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في المنطقة دون معالجة جذور الصراع الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

ومن هنا، تواصل الرياض تحركها السياسي والدبلوماسي، واضعة مبدأ حل الدولتين أساساً لمسار السلام، ومؤكدة أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ليس مجرد استحقاق سياسي، بل عنصر جوهري في بناء أمن إقليمي مستدام، ووقف دوامة العنف وتحقيق الأمن لشعوب المنطقة.