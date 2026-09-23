رفضت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني تداول صورة منسوبة إلى والدتها الفنانة اللبنانية فيروز، بعدما اتضح أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة رفضها نشر أي محتوى غير حقيقي يتعلق بوالدتها.

وجاء تعليق ريما بعدما نبهها أحد المتابعين إلى حساب على «إنستغرام» يحمل اسم فيروز، وينشر الصورة باعتبارها حقيقية، وأوضحت عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها حذفت تعليق المتابع، قائلة: «ما بريد على صفحتي أي صورة مش حقيقية ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي».

موقف ريما من الذكاء الاصطناعي

وأشارت ريما إلى أنها لا تتابع عادةً المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، منتقدة استخدامه في صناعة صور لأشخاص حقيقيين ثم تداولها على أنها صور أصلية، لافتة إلى انتظارها اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه الممارسات.

كما انتقدت تعامل البعض مع الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها حقيقية، معتبرة أن توقيت انتشار الصورة لم يكن عابرًا، وربطته بموضوع آخر يتعلق بها.

وقالت في منشورها: «أما توقيت الخبر والصورة واضح وبيصرِّخ وضوح هوي الإلهاء عن موضوع ريما وقول الحقيقة كاملة وبدون ماكياج ولا تجميل كابيش؟ بعرف هالقصص حافظة هالقصص».

انتقادات لجهات مجهولة

وتطرقت ريما إلى ما رصدته عبر عدد من المنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى تزامن نشر أخبار عدة وتغيّر اسم والدتها في أحد السياقات قبل إضافة اسم فيروز لاحقًا.

ووجهت انتقادات إلى من وصفتهم بأنهم يعملون تحت الطاولة، متهمة إياهم بنشر ما اعتبرته إساءات تستهدف عائلتها، ومؤكدة أنها لن تلتزم الصمت أمام أي محاولة متعمدة للإساءة إلى أحد أفراد عائلة عاصي الرحباني.