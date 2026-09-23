أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يؤيد فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، فيما تبحث إدارته إمكانية تطبيق حظر كامل أو جزئي.



من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة الأمريكية تدرس مدى إمكانية تنفيذ القرار في ضوء طاقة التكرير المحلية، بينما يدعم عدد من الجمهوريين في الكونغرس وقف صادرات الديزل، وفقاً لموقع أكسيوس الأمريكي، ونشره موقع «العربية. نت».



ارتفاع أسعار الوقود



ويقول محللون إن حظر الصادرات قد يؤدي إلى زيادة المعروض وخفض الأسعار في الولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يرفع أسعار الديزل عالمياً ويؤدي لاحقاً إلى تداعيات على السوق الأمريكية.



وارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بشكل حاد نتيجة الحرب في إيران، ما يضع الرئيس دونالد ترمب تحت ضغوط متزايدة قبيل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر القادم.

حرب إيران



ويدفع الأمريكيون في المتوسط نحو 50% أكثر مقابل البنزين مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب، بينما وصلت أسعار الديزل إلى مستوى قياسي.



وفي ظل هذه الأوضاع، دعا عدد من الجمهوريين إلى وقف صادرات الديزل، وحمّلوا، على نحو غير معتاد من حيث صراحة الطرح، الحرب في إيران مسؤولية ارتفاع الأسعار.