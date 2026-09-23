احتلت السعودية المركز الأول في مقياس حجم ونشاط النظام البيئي (بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير «ماغنيت» التي تتبع صفقات الاستثمار الجريء في المنطقة.

3 دول

وبحسب التقرير، فإن السعودية والإمارات ومصر استحوذت على 91% من إجمالي 14.6 مليار دولار جُمعت عبر الأسواق الرئيسية الاثني عشر بين عامي 2021 و 2025.

رؤية شاملة

ويعكس هذا التصنيف أكثر من مجرد رأس المال المُجمع. إذ يُقيّم كل سوق بناءً على أسسه الاقتصادية الكلية، وحجم النظام البيئي، وعمليات التخارج، ونضجه، وبيئة المستثمرين، ما يوفر رؤية شاملة لما أنجزه كل نظام بيئي فعلياً، بدلاً من التركيز على أماكن التمويل في عام واحد.

يذكر أن جميع الشركات الناشئة العملاقة (يونيكورن) النشطة تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أحد هذه الأسواق الثلاثة.