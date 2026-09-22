عاد الفنان المصري أحمد العوضي لتوضيح تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حديثه عن السيارات خلال ظهوره في برنامج (قصتي) لم يكن يقصد به العلاقات العاطفية أو الإساءة إلى أي شخص.

ونشر العوضي بيانًا عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، أوضح فيه أن التشبيه الذي انتشر مقتطعًا من اللقاء كان مرتبطًا بمراحل تطور حياته وتحسُّن ظروفه، وليس كما فُسر على أنه إشارة إلى علاقاته السابقة.

وأكد الفنان المصري أنه لم يتعمّد توجيه أي معنى سلبي تجاه أي طرف، معربًا عن اعتذاره عن أي فهم مختلف لكلامه، ومشددًا على حرصه الدائم على التعامل باحترام وتقدير مع الآخرين.

وخصّ العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز بالذكر، مؤكدًا احتفاظه لها بكل الاحترام والتقدير، ووصفها بأنها «نجمة العالم العربي الأولى»، كما أعرب عن امتنانه لما قدمته له خلال مسيرته الفنية، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق. وأشار إلى أنه يحتفظ بذكريات طيبة تجاه الأشخاص الذين مروا في حياته، معتبرًا أن الاعتذار يصبح واجبًا عندما تُفهم الكلمات على نحو لا يتفق مع المقصود منها.

وكان الجدل قد اندلع عقب تداول مقطع من مقابلة العوضي في برنامج (قصتي)، تحدث خلاله عن مراحل صعوده وتغيُّر ظروف حياته، مستعينًا بتجربة قيادة سيارات مختلفة للتعبير عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى. وانتشر المقطع على نطاق واسع بعد اقتطاعه من سياق الحوار، الأمر الذي دفع العوضي إلى إصدار توضيحه لوضع حديثه في إطاره الذي قصده، وإنهاء حالة الالتباس التي رافقت التصريح خلال الساعات الماضية.