أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نافياً وجود أي اجتماع مقرر حالياً.

وقال روبيو في برنامج «توداي» على شبكة «إن بي سي نيوز»: «منفتحون على ذلك، لا أعتقد أن هناك أي شيء مقرر في الوقت الحالي، لكننا بالتأكيد منفتحون على مثل هذا الأمر، خصوصاً إذا كان من شأنه أن يفضي إلى نتيجة إيجابية، ويحقق الهدف المنشود في النهاية»، مبيناً أن الهدف هو ألا تستطيع إيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وشدد روبيو بالقول: «ببساطة، لا يمكنها ذلك».

وكان مسؤول إيراني كبير قال اليوم، إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول الإيراني الكبير: «يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسياً، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدماً في هذه العملية»، مبيناً أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حالياً في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجهاً إلى نيويورك صباح اليوم، لن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، مبيناً أن طهران سلمت مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 سبتمبر. واعتبر المسؤول الإيراني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية للعودة إلى الدبلوماسية لكنه طالب واشنطن بخطوات ملموسة.